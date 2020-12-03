بنك مصر يدعم التمويل المشترك بـ 2.5 مليار جنيه

أعلن بنك مصر بدعمه التمويل المشترك ضمن تحالف مصر بقيمة 2.54 مليار جنيه، إيمانًا من بنك مصر من دعم التمويل العقاري، كاشفًا عن تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى و الثانية لمشروع عقاري في مجال الاستثمار العقاري بمصر بنشاط خدمي عمراني متكامل مقام على مساحة 165 فدان بمنطقة الشيخ زايد.



تمويل بنك مصر المشترك

وكشف بنك مصر عن التحالف المصرفي عدد من البنوك بصفتهم المرتبين الرئيسين و ضامني التغطية، و تم التوقيع على عقود تمويل المشروع بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالإضافة إلى قيادات البنوك المشاركة و الشركة. وكشف بنك مصر عن التحالف المصرفي عدد من البنوك بصفتهم المرتبين الرئيسين و ضامني التغطية، و تم التوقيع على عقود تمويل المشروع بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالإضافة إلى قيادات البنوك المشاركة و الشركة. ويجدر الإشارة أن بنك مصر قام خلال عام 2020 وحتى نهاية سبتمبر 2020 بالانتهاء من ترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 10 عمليات تمويلية بإجمالي مبلغ حوالي 86.3 مليار جنيه وبحصة مشاركة حوالي 33.7 مليار جنيه.