لا تكن ثرثارا .. نص عظة الأربعاء للبابا تواضروس الثانى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى العظة: بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا رحمته ونعمته من الأن وإلى الأبد آمين.

بدأنا من الأسبوع الماضى نتأمل فى سفر يشوع بن سيراخ "سفر حكمة يشوع بن سيراخ"، وعاش يشوع فى أورشليم قبل الميلاد بحوالى 300 عام، وكتب هذا السفر هو أحد الأسفار القانونية الثانية والسفر 51إصحاح مكون من جزئين: الجزء الأول من إصحاح "1-23"، والثانى "24-50" يبدأ الجزئين بتمجيد لحكمة الكلام، أكثر فعل نستخدمه يوميًا هو الكلام، الإنسان "يتكلم ويسمع ويقرأ ويكتب" وهم الأفعال الأكثر استخدامًا فى كل يوم ويستخدم الإنسان هذه الأفعال بمعدل 8 ساعات يوميًا، الإصحاح الأخير هو نشيد وصلاة من أجل طلب الخدمة، ويتميز السفر بوجود كلمة "لا" الناهية وتتكرر فيه أكثر من 150 مرة، وهو عبارة عن مجموعة من الوصايا التى تخص السلوك وهو شبيه بالوصايا العشر، والوصايا الموجوده فى السفر تتكلم فى موضوعات مختلفة،تكلمنا الأسبوع الماضى على "لا تكن قاسيًا" وذكرت مجموعة من الآيات التى ذكرها يشوع بن سيراخ، اليوم سوف أتكلم عن "لا تكن ثرثارًا" الكلام الكثير ولأن فعل الكلام أكثر فعل نستخدمه كل يوم والكلام أمر سهل بالنسبة للإنسان، ويشوع بن سيراخ فى حكمته يقدم لنا 7 دروس عن طبيعة الكلام، الذى نمارسه يمكن أن يستفيد منها كل إنسان فى هذا الموضوع والإصحاح الثالث فى رسالة يعقوب الذى يتكلم عن اللسان ويقول بعض التعابير القوية جدًا يقول: "اللسان نار"،"عالم الأثم"، الخطايا التى يمكن أن يرتكبها اللسان أكثر من 111 خطية، برغم أنه عضو صغير جدًا ويشبهه باللجام الذى يوجد فى فم الخيل ويشبهه بالدفة التى تقود السفينة، ويقول عنه "هو شرًا لا يضبط" ولذلك فى التاريخ الرهبانى هناك آباء كثيرين عاشوا فى تداريب الصمت وكانت هناك أديرة صامته تمامًا وغير مسموح بالكلام إلا فترات قصيرة وكلنا نحب العبارة التى قالها القديس أرسانيوس "كثيرًا ما تكلمت وندمت وأما عن صمتى فلم أندم قط" وهو كان معلم أولاد الملوك، الكلمة يمكن أن تكون خطيرة على الإنسان وهناك عبارة جميلة "كلامك كالعطور أو كالصخور".

الدرس الأول: "لا تكثر الكلام دون داع"

ويقول لنا عبارة جميلة الإصحاح 7 : 18 "لاَ تُكْثِرِ الْكَلاَمَ فِى جَمَاعَةِ الشُّيُوخِ، وَلاَ تُكَرِّرِ الأَلْفَاظَ فِى صَلاَتِكَ"، واقتبسها السيد المسيح فى العهد الجديد "وَحِينَمَا تُصَلُّونَ لاَ تُكَرِّرُوا الْكَلاَمَ بَاطِلًا كَالأُمَمِ" فى العظة على الجبل، وبما أن السيد المسيح اقتبس من هذا السفر فيكون السفر قانونى لأن هناك من يشكك فى قانونية السفر ولكن يكفى هذا دلاله على قانونية السفر، "لا تكثر الكلام دون داع"، لأن كثرة الكلام توقع الإنسان فى الخطية ولا يستطيع الرجوع.

الدرس الثانى: "لا تتسرع فى الكلام"

ويقول لنا فى إصحاح 32 "لاَ تُطْلِقْ كَلاَمَكَ عِنْدَ السَّمَاعِ، وَلاَ تَأْتِ بِالْحِكْمَةِ فِى غَيْرِ وَقْتِهَا " لأنك لو تسرعت فى الكلام ستكون النتيجة أنك تغلط وسوف يكون هناك ندم ولا تستطيع الرجوع، لا تتسرع فى الكلام وأجعل كلامك بحساب، من العادات الرديئة أن تقاطع الذى يتكلم معك، الشطارة أن يفهم الإنسان الذى أمامه ماذا يقول، أجعل كلامك بحكمة، ويقول "لاَ تَمْدَحْ رَجُلًا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ بِهذَا يُمْتَحَنُ النَّاسُ" فى الفلسفة اليونانيةالقديمة قول "تكلم حتى أراك" وقيلت لبطرس "لغتك تظهرك"، وهذا شىء هام .. هو كيف أن يكون الإنسان حكيمًا فى كلامه ولا يتسرع فى الكلام.

الدرس الثالث: "لا تكن نمامًا"

يقول: "لاَ تُدْعَ نَمَّامًا، وَلاَ تَخْتُلْ بِلِسَانِكَ" النم دائمًا يكون مع المراوغة، النميمة أحد امراض الكلام، أجعل دائمًا كلامك واضح وابعد عن الخديعة والمراوغة والإنسان الذى يعيش فى خطية النم والمراوغة لا يثق به أحد ومثل هذا الشخص لا يرضى الله "وَأَمَّا اللِّسَانُ هُوَ شَرٌّ لاَ يُضْبَطُ، مَمْلُوٌّ سُمًّا مُمِيتًا"، النم والمراوغة هم سموم فى اللسان، نحن فى نهاية العام والشهر الأخير يذكرنا بنهاية العمر ولذلك فكر هل هذه الضعفات موجودة عندك؟ فكر كيف تتخلص منها؟ وهنا يقدمها لنا كالوصية "لاَ تُدْعَ نَمَّامًا" اوعى يكون فيك هذه الصفة "جْعَلْ يَا رَبُّ حَارِسًا لِفَمِى. احْفَظْ بَابَ شَفَتَى"، انتبه لنفسك وأحيانًا تكون عند الإنسان رغبة شريرة أن يتكلم على غيرة وينقل كلام الأخرين وقد يفعله وهو لا يدرى، انتبه لنفسك لاَ تُدْعَ نَمَّامًا.

الدرس الرابع: "لا تكن كذابًا"

يقول "لاَ تَفْتَرِ الْكَذِبَ عَلَى أَخِيكَ، وَلاَ تَخْتَلِقْهُ عَلَى صَدِيقِكَ ولا تتبع أن تكذب بشىء فإن تعود الكذب ليس للخير" الكذب أن تفترى على الآخر والافتراء شىء صعب وتدخل تحت وصية "لا تقتل" هناك من ينقل الكلام و أحيانًا دون أن يتاكد، انتبه... لخطية الكذب لأنه من أكثر خطايا الكلام شهرة ونتذكر حنانيا وسفيرة وكذبهم على الروح القدس والكذبه لا يدخلوا ملكوت السموات "وَأَمَّا الْخَائِفُونَ وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّجِسُونَ وَالْقَاتِلُونَ وَالزُّنَاةُ وَالسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ وَجَمِيعُ الْكَذَبَةِ، فَنَصِيبُهُمْ فِى الْبُحَيْرَةِ الْمُتَّقِدَةِ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ، الَّذِى هُوَ الْمَوْتُ الثَّانِى".

وكان السيد المسيح يبدأ كلامة بكلمة "الحق الحق أقول لكم" انتبه... لأن اللسان ينسج الأكاذيب، ومن التحديات الموجودة فى مصر كثرة الإشاعات وقامت الدولة بعمل أجهزة للرد على الإشاعات، شىء خطير أن يعيش الإنسان فى عالم الكذب انتبه .. لنفسك لا تكن كذابًا.

الدرس الخامس: "لا تكن مهزارًا"

مهزارًا هو الشخص الدائم السخرية وهناك إنسان لطيف ولكن هناك من يعيش بالسخرية "لاَ تُخَاصِمِ الْفَتِيقَ "المجادل" اللِّسَانِ، وَلاَ تَجْمَعْ عَلَى نَارِهِ حَطَبًا لاَ تُمَازِحِ النَّاقِصَ الأَدَبِ، لِئَلاَّ يُهِينَ أَسْلاَفَكَ" يحذرنا مع كثير الهزار والسخرية انتبه!!!

الدرس السادس: "لا تحلف"

"لاَ تُعَوِّدْ فَاكَ الْحَلِفَ، وَلاَ تأْلَفَ تَسْمِيَةَ الْقُدُّوسِ"، وكما قال لنا السيد المسيحوَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: لاَ تَحْلِفُوا الْبَتَّةَ" من أهم الأمور فى حياة الإنسان أن تكون حياته وحديثه مستقيمه، وكلمة أرثوذكسى تعنى مستقيمًا، وكل يوم نصلى "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِى دَاخِلِى". و"لاَ تأْلَفَ تَسْمِيَةَ الْقُدُّوسِ" انتبه لا تحلف.

الدرس السابع: "لا تشتم"

لسانك لا يخرج لفظ غير لائق وأيضًا الكلمات الحادة، انتبه لأنه يمكن أن الكلمة التى تقولها تكون جارحه، "الكلام كالرصاص"، " لاَ تُعَوِّدْ فَاكَ فُحْشَ الْكَلاَمِ؛ فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَخْلُو مِنْ خَطِيئَةٍ" "لاَ تَخْرُجْ كَلِمَةٌ رَدِيَّةٌ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ، بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَالِحًا لِلْبُنْيَانِ، حَسَبَ الْحَاجَةِ، كَيْ يُعْطِيَ نِعْمَةً لِلسَّامِعِينَ"، اجعل كلامك نقى وحلو ومشجع وتبنى الذى أمامك بكلامك، ونحن فى نهاية السنة راجع نفسك وحياتك، كيف تقابل الله وفيك هذه الخطايا؟!!! راجع نفسك وحياتك ولا تكن ثرثارًا واقرأ فى سفر يشوع سوف تجد كلمات الحكمة التى تبدأ بلا كثيرة جدًا، وهو يقدم لنا صورة يراجع بها الإنسان نفسه، وتكون حياته حياة ناجحة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين.