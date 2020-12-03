بعد انتشال جثة سيدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الإسكندرية المنهار إلى 6 قتلى

جدة - نرمين السيد - والضحايا الخمسة الآخرين هم: "مجدى النمر، 65 عاما، وبسنت محمود، 20 عاما، وأحمد مجدى النمر، 28 عاما، ومحمود أحمد عبد العزيز، 63 عاما، وهايدى محمد عليوة، 22 عاما".

وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد بانهيار العقار رقم 16 فى شارع الفردوس، متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية وأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتواجد بموقع الحادث، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، وصادر له ثلاثة قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.

وقال المحافظ، إنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض.