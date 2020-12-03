شاهد.. سعد : بدء الخطوات التنفيذية لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال نادر سعد، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن هذا التفويض يشير إلى بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية الفعلية للتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى".

وأوضح، أنه بالتعاقد مع التحالف سيتم توفير 20 مليون جرعة بسعر مناسب، لأن "جافى" يتيح هذه اللقاحات بهذا السعر للدول النامية ومتوسطة الدخل التى تعد مصر واحدة منها، مما يمثل فرصة كبيرة ومهمة للحصول على اللقاح.