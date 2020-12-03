رسامة 8 رهبان وقساوسة جدد بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أجريت، الأربعاء، بدير الأنبا أنطونيوس، بالبحر الأحمر، صلوات رسامة أربعة رهبان جدد: الراهب أوغريس الأنطونى، الراهب أستافروس الأنطونى، الراهب أفرام الأنطونى، الراهب أيلاريون الأنطونى.





كما أجريت رسامة أربعة رهبان قساوسة: الراهب القس بطرس الأنطونى، الراهب القس آدم الأنطونى، الراهب القس عمانوئيل الأنطونى، الراهب القس ماركوس الأنطونى، وتم ترقية ثلاثة قساوسة إلى رتبة القمصية: الراهب القمص مارتيروس الأنطونى، الراهب القمص يواقيم الأنطونى، الراهب القمص هيرمينا الأنطونى. وتحت الاختبار، تم ضم: الأخ موريس، والأخ قزمان. رأس الصلوات، الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح، والأنبا أبانوب أسقف المقطم.

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