نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواس: صور "فتاة سقارة" لا تليق بحضارة مصر.. والشيمي تتقدم باعتذار للشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور زاهي حواس إن صور الفتاة التي ظهرت أمام هرم سقارة لا تليق مطلقًا بالحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للدكتور زاهي حواس مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه يحدث في مصر المذاع على ام بي سي مصر الفضائية.

وأضاف حواس أن الفتاة أخطأت خطاءً كبيرًا، وأن الأمر كله محول إلى النيابة حسب ما أعلنت وزارة السياحة والآثار.

ومن ناحيتها تقدمت سلمى الشيمي باعتذار للشعب المصري ولوزارة السياحة والآثار وذلك خلال لقائها مع شريف عامر

يذكر أن إحدى فتيات التيك توك قامت بتصوير مقطع فيديو في منطقة سقارة الأثرية، حيث ظهرت ترتدي زي مصري قديم وصفه المتابعون بالغير لائق.

ظهرت الفتاة "سلمى الشيمي" وهي إحدى المشاركات بالفيديو على تطبيق التيك توك في مقطع فيديو من 19 ثانية وفي خلفيتها هرم "مصطبة" زوسر المدرج، وحصلت الفجر على مقطع الفيديو والذي هاجمه المتابعون وتساءلوا عن كيفية دخولها المنطقة الأثرية.

ويُلاحظ من الفيديو أن المنطقة خالية من الزوار تمامًا ويبدو أن الوقت مبكرًا وحاولت الفجر مرارًا وتكرارًا التواصل مع صبري فرح مدير عام منطقة سقارة ولكنه لم يرد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجتذب فيها الآثار المصرية القديمة مشاهير برامج الفيديو القصيرة، حيث تعرض الهرم الأكبر لحادث أكثر فجاجة العام الماضي من شاب وفتاة أجنبيين.