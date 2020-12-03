فيديو: رمضان عبد المعز: المظلوم ربنا يستجيب له حتى لو بياكل حرام

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دى إم سى": "هناك شخصين يستجيب الله، لهما الدعاء حتى لو لم تتوافر فيهما شروط القبول، أحدهما المظلوم.. فهذا يستجيب الله، له حتى لو كان يأكل حراما".
وأوضح الشيخ رمضان عبد المعز أن ثانى من يستجيب الله لهما دون شروط هو المضطر، متشهدًأ بقوله تعالى: "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ".
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