فوائد بنك القاهرة على حساب التوفير تصل لـ 7.50%

فوائد بنك القاهرة على حساب التوفير أهم مايهتم بها أي شخص ويتساءل عنها باستمرار عملاء بنك القاهرة لاسيما أنها بنسب متفاوتة وتصل حتى 7.50%/، لذلك يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن حساب التوفير من بنك القاهرة باستمرار.

يمكن فتح حساب التوفير في بنك القاهرة من خلال التالي:• الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.• حد أدنى 5001 جنيه لاحتساب الفائدة.• مصاريف فتح الحساب 40 جنيها شاملة الدمغة.• مصاريف إصدار بطاقة الخصم 40 جنيها.• دفتر شيكات يصدر بعد مرور شهر والرصيد لا يقل عن 5000 جنيه، ويكون 12 ورقة بـ 3 جنيهات للعملاء الجدد.معدلات عائد تنافسية: من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، عائد 3.50%، ومن 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، عائد 3.60%، ومن مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه، عائد 5%، وأكثر من 2 مليون جنيه، عائد 7.50%.

اقرأ أيضًا.. بنك القاهرة يكشف عدد عملائه.. ومصير محافظ التجزئة 2021



الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير في بنك القاهرة

• مستند إثبات شخصية (بطاقة الرقم القومى).

• شهادة ميلاد الرقم القومى للقصر (وقرار الوصاية إذا وجد).

• إيصال مرافق حديث (غاز – كهرباء - تليفون).

• شهادة إثبات دخل.