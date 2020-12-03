يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الخميس 3- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.
آخر أخبار البنك الأهلي المصري
ينشر تحيا مصر كافة التفاصيل عن فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار ديسمبر 2020 بعد التخفيض الآخير، لاسيما أن البنك الأهلي المصري ينفرد عن غيره ببيع شهادات الاستثمار باختلاف أجالها في جميع فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي.
فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار ديسمبر 2020 بعد التخفيض الآخير
آخر أخبار بنك مصر
أعلن بنك مصر بدعمه التمويل المشترك ضمن تحالف مصر بقيمة 2.54 مليار جنيه، إيمانًا من بنك مصر من دعم التمويل العقاري، كاشفًا عن تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى و الثانية لمشروع عقاري في مجال الاستثمار العقاري بمصر بنشاط خدمي عمراني متكامل مقام على مساحة 165 فدان بمنطقة الشيخ زايد.
بنك مصر يدعم التمويل المشترك بـ 2.5 مليار جنيه
آخر أخبار بنك القاهرة
فوائد بنك القاهرة على حساب التوفير أهم مايهتم بها أي شخص ويتساءل عنها باستمرار عملاء بنك القاهرة لاسيما أنها بنسب متفاوتة وتصل حتى 7.50%/، لذلك يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن حساب التوفير من بنك القاهرة باستمرار.
فوائد بنك القاهرة على حساب التوفير تصل لـ 7.50%
ويجدر الإشارة إلى أن باستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الخميس 3 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.