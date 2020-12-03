تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الخميس 3 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الخميس 3- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

ينشر تحيا مصر كافة التفاصيل عن فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار ديسمبر 2020 بعد التخفيض الآخير، لاسيما أن البنك الأهلي المصري ينفرد عن غيره ببيع شهادات الاستثمار باختلاف أجالها في جميع فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي.