غلق مقر "اتحاد نقابات المهن الطبية" بسبب كورونا اليوم

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية والذى يضم نقابات "الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان _ البيطريين" وقف العمل داخل المقر غدًا الخميس نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بالجهاز الإدارى بالاتحاد، وحتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع إدارات ومبانى الاتحاد للحفاظ على جميع الأعضاء المترددين على الاتحاد وموظفيه.

وأوضحت نقابة الصيادلة أنه أسوة بالاتحاد تقرر وقف العمل بمبنى النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى داخل الاتحاد لتعقيم مبنى النقابة حرصًا على سلامة أعضاء النقابة وموظفيها.

وقرر اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإدارى بالاتحاد، حتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

اقرأ أيضا: مصر تتعاقد من التحالف العالمي "جافي" لتأمين عدد أكبر من اللقاحات



وحفاظا على جميع الأعضاء المترددين على الاتحاد، وموظفيه، فقد تقرر إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.