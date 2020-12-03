تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الخميس 3-12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الخميس 3- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار اتصالات مصر

يوضح تحيا مصر 5 طرق لإلغاء خدمات اتصالات مصر يمكن تنفيذها في دقيقة فور طلب الخدمة لاسيما أن الكثير من عملاء اتصالات مصر يشكون من الخدمات التى لايستخدمونها وتستهلك رصيدهم مثلا الخدمات الإخبارية والترفيهية.

أعلنت أورنج عن توفير أكبر باقات الانترنت المنزلي بدون خط أرضي وجيجا أكبر لدعم عملاء أورنج لاسيما مع الاعتماد على التعليم عن بعض واستخدام المنصات الإلكترونية فأصبح لايمكن لأحد الاستغناء عن الإنترنت والجميع يعتمد عليها بصورة كبيرة، ولكن قد يعانى البعض لدعم توافر خط أرضى لذا وفرت أورنج باقات النت بدون خط أرضي.

آخر أخبار فودافون



ينشر تحيا مصر باقات السوبر استريمنج من فودافون وأكواد الاشتراك، حتى يمكن استخدام الإنترنت والسوشيال ميديا بسهولة دون نفاذ قيمة الباقة، ويواصل عملاء فودافون تساؤلاتهم على الباقات وحجم الميجاباتيس لإمكانية استخدامها وفق احتياجاتهم.