بين الأناقة والاحتشام والجاذبية.. إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الـ 42

حفل افتتاح مهرجات القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 ، تواجد النجوم على "ريد كاربت"، وسط إجراءات احترازية شديدة، اليوم ، الموافق 2 ديسمبر ، كما شارك العديد من الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منها : الفنانة نيرمين الفقي ، مي سليم ، ميس حمدان ، لبلبة ، عبير صبري ، الهام شاهين ، وجمانة مراد ، وغيرهم من الفنانين الذين شاركوا في المهرجان وكانوا لهم إطلالتهم الخاصة.



استعدت الإعلامية بوسي شلبي قبل توافد النجوم على السجادة الحمراء، حيث ظهرت اليوم بفستان مفتوح من منطقة الصدر مع تسريحة شعر على شكل دائرة من الأفق لتظهر اليوم في إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 بدورته الـ 42.



نجمات تألقن على الريد كاربت بالأسود

اختارت العديد من نجمات الفن العربي اللون الأسود؛ للظهور به في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 الذي أقيم مساء الأربعاء 2 ديسمبر، من أبرزهم ليلي علوي وياسمين صبري، وهبة مجدي، ونيلى كريم، وعبير صبري، ورانيا يوسف، وإيمان العاصي.



طليقة معز مسعود على الريد كاربت في القاهرة السينمائي 2020

ظهرت بسنت نور الدين طليقة الداعية معز مسعود، في اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2020 بعد فترة غياب كبيرة عن الأنظار.

إطلالات الفنانات على الريد كاربت



حضرت الفنانة منى زكي بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي وابنتها الكبرى "لي لي" حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 بدورته الرابعة حيث سيتم تكريها في الدورة الـ42 من المهرجان.



بكاء الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي





بكى عدد من النجوم، أثناء كلمة السيناريست الكبير وحيد حامد، خلال تكريمه بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي 2020، ومنحه جائزة الهرم الذهبي.

