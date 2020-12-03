طقس اليوم الخميس: بارد ليلا وأمطار على بعض الأنحاء.. وصغرى القاهرة 14

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، نهارا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وآخر دافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة.





ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، يكون الطقس ليلا باردًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، فيما تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق (الإسكندرية- السلوم- مطروح).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحرالأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 22 13

وادى النطرون 22 13

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 13

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 22 09

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 21 12

راس سدر 24 12

نخل 20 04

نويبع 24 17

طابا 22 12

كاترين 17 03

الطور 25 11

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 22 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 23 10

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 12

إدفو 24 11

أبو سمبل 25 10

الوادى الجديد 24 09

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19