فيديو.. الفقى: الحضور المصرى فى إفريقيا الآن أفضل بكثير من ذى قبل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى، إن الحضور المصرى فى إفريقيا الآن أفضل بكثير من ذى قبل، مشيرًا إلى أن السنة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى وظفها بذكاء شديد لخدمة مصر.





وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن مصر لا بد من أن تقيم علاقات متسقة ومستمرة ومتوازنة مع دول إفريقيا، وإلى الآن ناجحة فى ذلك. وأكد الدكتور مصطفى الفقى، أنه يرى ارتياحا كبيرًا من قبل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تجاه أى زيارة للرئيس السيسى إلى بلاده، نظرًا لاعتباره أن ذلك فى صالح جوبا.

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