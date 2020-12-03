روسيا تبدى استعدادها لإنتاج لقاح ضد كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال "دميترييف" إن أكثر من 50 دولة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مشيرًا إلى أن الصندوق قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.
وأوضح مدير صندوق الاستثمارات، أن لقاح روسيا ضد "كوفيد 19" أقل ثمنا من سائر اللقاحات المعلن عنها لمواجهة الجائحة، حيث يبلغ سعره عشرة دولارات فقط.
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