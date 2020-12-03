كشف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما عن شرطه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه مستعد لذلك في حال أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن للاستخدام.
كشفت الفنانة المعتزلة مي فخري، عن أسباب اعتزالها وارتدائها الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن المملكة العربية السعودية وقطر، تعتزمان التصالح وإنهاء المقاطعة التي فرضتها الدولة العربية المكافحة للإرهاب، السعودية ومصر والبحرين والإمارات، والتي استمرت لأكثر من 3 سنوات.
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ منذ قليل، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق "فاليري جيسكار ديستان"، تُوفي عن عمر ناهز 94 عامًا.
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية على استعداد لمساعدة غير القادرين على دفع الأموال الخاصة بقانون التصالح، مؤكدًا "أنهم يرون أن الفئة التي لم تتقدم بطلبات التصالح حتى الآن ليس لديهم القدرة على دفع الأموال ولهذا قرروا دعمهم".
أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، والذي يخضع مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان، وقف برنامج تلفزيوني كشف فيه عن تسريبات حول صفقات أسلحة مشبوهة في قطر برعاية أميرها تميم بن حمد.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.
اجرت نيابة اكتوبر اول برئاسة المستشار اسامة ربيع رئيس النيابة تحقيقات موسعة في دهس نجل وزير سابق لشاب على طريق الواحات.
وافق المشرعون الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، على تصويت أولي لحل البرلمان "الكنيست"، ما يعني الاقتراب من إجراء انتخابات عامة ستكون الرابعة في أقل من عامين، وكاد ينهي تحالفًا غير مستقر بين بنيامين نتنياهو وبني جانتس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة تعلن قفزة كبيرة في وفيات وإصابات كورونا.. نجل وزير سابق يدهس شابا بسيارته بعد تعاطيه الحشيش.. حل الكنيست الإسرائيلي.. ونتنياهو يواجه انتخابات جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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