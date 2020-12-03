حدث ليلا.. الصحة تعلن قفزة كبيرة في وفيات وإصابات كورونا.. نجل وزير سابق يدهس شابا بسيارته بعد تعاطيه الحشيش.. حل الكنيست الإسرائيلي.. ونتنياهو يواجه انتخابات جديدة

على التلفاز أمام الملايين.. أوباما يكشف عن شرطه لتلقي لقاح فيروس كورونا

كشف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما عن شرطه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه مستعد لذلك في حال أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن للاستخدام.

كشفت الفنانة المعتزلة مي فخري، عن أسباب اعتزالها وارتدائها الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية الجثة السادسة من أنقاض العقار المنهار بمنطقة محرم بك وهى سمية محمد جمعه.

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اجرت نيابة اكتوبر اول برئاسة المستشار اسامة ربيع رئيس النيابة تحقيقات موسعة في دهس نجل وزير سابق لشاب على طريق الواحات.