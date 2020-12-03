موجز السوشيال ميديا.. إنجي علي تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. إلهام شاهين تتألق بالأصفر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أشرف عبد الباقي يعلن تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

حرصت المذيعة إنجي علي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو جديد لها خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت إنجى على، على السجادة الحمراء وهى ملتزمة بالإجراءات الاحترازية حيث ارتدت الكمامة واعتمدت على الحرص على المسافات بينها وبين المتواجدين.

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وتألقت الفنانة إلهام شاهين في الصورة ، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وأنيقة تكشف عن جمالها، وبأكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لإكمال ظهورها.

نشر النجم أشرف عبد الباقى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا له.

ظهر أشرف عبد الباقى فى الفيديو وهو يتجهز لتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وعلق قائلا: "التجهيزات الاولى لافتتاح مهرجان القاهرة الدولى .. استنونى".

حرصت المذيعة إنجي علي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة أثناء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.

وظهرت إنجى على، على السجادة الحمراء برفقة أحمد حلمى وليلى علوى ومنة شلبى.