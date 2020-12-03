نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ازدحام بـ كوبرى أكتوبر ومحور الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأضاف يونس، خلال تقديمه برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمينة والمرورية بالراديو 9090، أن جميع محافظات الوجه القبلى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور قناة السويس فى اتجاه محرم بك.

وأوضح يونس، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت بالطريق الدائرى أعلى البساتين المتجه لمنزل الأوتوستراد، كذلك الأمر أعلى كارفور والمرج الجديد بسبب وجود أعمال توسيع.

كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الكثافات المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور الفردوس بصلاح سالم لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد.

ونصح يونس بالابتعاد أيضا عن كوبرى أكتوبر فى الطريق القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه لوسط المدينة بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت لذلك يفضل سلوك محور أحمد عرابى.

ولفت يونس إلى وجود بعض الكثافات أيضا عند شارع عدلى تقاطع شارع شريف بسبب كسر ماسورة مياه.