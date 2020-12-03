نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شديد البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ4.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعان كالتالي:

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في نخل الصغرى 04 والعظمى 20

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 03 والعظمى 17

درجات الحرارة في الطور الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26