صور.. الرى: 3 محطات لقياس مناسيب الأمطار فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك وإدارته المركزية لنظم الرصد والاتصالات "التليمترى"وقطاع التخطيط ومركز التنبؤ التابع للقطاع، تركيبات 3 محطات لقياس مناسيب الأمطار بمحافظات مرسى مطروح والإسكندرية والوادى الجديد فى الفترة بين السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 إلى الخميس 3 ديسمبر 2020.





ووفقا لبيان وزارة الرى، اليوم الخميس، يأتى ذلك لتحسين نظام رصد ومتابعة هطول الأمطار والإنذار المبكر للسيول والاستعداد لمواجهتها وتفادى مخاطرها بالمحافظات الساحلية والمناطق الأكثر عرضة لهذه المخاطر

وتم تنفيذ أعمال تركيب المحطات بإشراف ودعم الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، والدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات، والمهندس فرغلى عاشور فرغلى مدير عام التشغيل والصيانة، وتنفيذ مهندس أيمن فتحى فريد، وفنى إسلام عبد الحميد من الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات "التليمترى" ومحمود جابر أخصائى الأرصاد.

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