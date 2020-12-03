مدبولى يعلن نتائج الدخل والإنفاق لعام 2019-2020

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر فى مصر، ومستوى الدخل الشهرى والإنفاق والاستهلاك الأسرى.

وفى وقت سابق، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة سحر عطية، استشارى المشروع.

وأجرى رئيس الوزراء ومرافقوه، وفقا لبيان صحفى، جولة نهرية لتفقد أعمال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مشيدا بهذا المشروع الهام، الذى يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.