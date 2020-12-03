وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء).
وكانت وزارة الخارجية، دعت المصريين فى الخارج، الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 3و4 ديسمبر 2020 لطبع وملء بطاقة الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين فى الخارج.
وطالبت الخارجية المصريين بالخارج بالتأكد من إرفاق جميع الوثائق والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا بالخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 حتى الساعة 9 مساءً (بالتوقيت المحلى لكل دولة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريون بالخارج يواصلون طباعة بطاقات التصويت لإعادة النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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