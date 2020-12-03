سفير مصر بكندا يناقش سبل التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - ناقش سفير مصر لدى كندا أحمد أبوزيد، مع مسؤولى وزارة الابتكار والعلوم التنمية الاقتصادية الكندية، سبل تعزيز التعاون بين كندا ومصر على المستويين الثنائى والدولى فى مجال الذكاء الاصطناعى.





وناقش اللقاء، الذى عُقد افتراضيًا تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، سبل دعم الإستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعى. يأتى اللقاء بعد المشاركة المصرية المتميزة فى منتدى الأعمال الكندى - العربى، الأسبوع الماضى، ممثلة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والذى يشهد طفرة واضحة فى مصر ويحمل فى طياته فرصا متنوعة وواعدة للتعاون بين مصر وكندا. وتحظى كندا بوضعية خاصة على المستوى العالمى فى مجال الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى مختلف مجالات التنمية، وتتميز مؤسساتها التعليمية والبحثية بالريادة عالميًا فى هذا المجال.

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