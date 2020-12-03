مدبولى من ممشى أهل مصر: السيسى كلف بتنفيذ المشروع لتحسين جودة الحياة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة سحر عطية، استشارى المشروع.





وأجرى رئيس الوزراء ومرافقوه، وفقا لبيان صحفى، جولة نهرية لتفقد أعمال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مشيدا بهذا المشروع الهام، الذى يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.

وأكد اللواء إيهاب الفار، أن المشروع يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، وتوفير مناطق جذب سياحى فى المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، واقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدا اقتصاديا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسى، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع، حيث يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية، والربط بين الرصيف والممشى وسهولة الوصول إلى المسطح المائى مع مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير مناطق انتظار للسيارات، على مستوى منخفض، واستغلال سطحها وواجهتها النيلية فى أنشطة ترفيهية.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية، أن المشروع تم تقسيمه إلى 3 مراحل، الأولى بطول 2 كم، من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى أكتوبر، حيث أكد اللواء ايهاب الفار أن هذه المرحلة وصل معدل تنفيذها إلى نحو 95%، وشهدت زيادة طول الممشى عن طريق عمل مسار موازى بجوار النيل، بمتوسط عرض 6.5م، بالإضافة إلى مسار علوى بمتوسط عرض 4.5م، مع تنفيذ ممرات داخل النيل لأبعاد تصل حتى 55م من حد النيل، ليصبح طول المسار 4.7 كم، بدلاً من 2 كم.

وأضاف أنه تم استغلال فرق المنسوب بين المسار الموازى للطريق والمسار الموازى للنيل بتكوين مجموعة مبان ترفيهية وتجارية، بإجمالى 19 مبنى، تنقسم إلى 62 محلا، و5 كافتيريات، و 5 مطاعم، مع تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً، و مسرح سعة 772 فرداً، لإتاحة مساحات لإقامة أنشطة ترفيهية وثقافية مثل المهرجانات والاحتفاليات، و 3 جراجات سعتها 180 سيارة.

كما أوضح أنه تم تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2، تحتوى على أكثر من 235 شجرة، و 62 نخلة، وتم تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى لكافة العناصر الإنشائية، بنسبة 100%، من المبانى والمشايات والمدرجات والسلالم والجراجات وغيرها، كما يتم استكمال إتمام التشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية والفنية بالمشروع، ويجرى حالياً كذلك الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية، والبدء فى تركيب كافة وحدات الإضاءة والفرش والمظلات والبرجولات.

وتطرق اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل فى أكتوبر الماضى بالتوازى مع الأولى، وتشهد تطوير جزء آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، فى المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر، ووصولاً إلى كوبرى 15 مايو، ثم انتهاء بكوبرى إمبابة وكوبرى الساحل.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، متوسط عرض الممشى العلوى 4.5م، ومتوسط عرض الممشى السفلى 6.5م، وكذلك تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و 3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلا تجاريا و7 مبانى خدمات، و 9 مدرجات سعة 2552 فردا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

وأضاف اللواء إيهاب الفار، أن المرحلة الثالثة ستتكون من قطاعين، الأول من كوبرى تحيا مصر، إلى كوبرى الساحل، والثانى من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى قصر العينى.