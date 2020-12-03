رئيس الوزراء يتفقد مشروع ممشى أهل مصر

تفقد رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، منذ قليل، مشروع ممشى أهل مصر.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أدلى بتصريحات سابقة أن مشروع " ممشى أهل مصر" سيغير وجه القاهرة بوجه عام، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، والتوسع في أعماله، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إنجازه في زمن قياسيّ.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع ممشى أهل مصر عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و 62 محلا تجاريا ، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.