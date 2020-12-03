السفير الفرنسي بالقاهرة يشارك صورة الزعيم السادات والراحل ديستان

وقال قصر الإليزية إن فاليري جيسكار ديستان، الرئيس الثالث للجمهورية الخامسة، توفي يوم الأربعاء 2 ديسمبر عن عمر يناهز 94 عامًا ، بعد حياته التي كرسها لخدمة الفرنسيين.

وقال الإليزية إن هذا الرجل كان خادم كبير للدولة الفرنسية حيث عمل مفتشًا للشؤون المالية، وعمدة ، ونائبًا فرنسيًا وأوروبيًا ، ووزيرًا ، ورئيسًا إقليميًا ، وعضوًا في المجلس الدستوري ، وأكاديميًا ، ورئيسًا للجمهورية. وهكذا عمل من أجل المصلحة العامة لمدة 65 عامًا ، على جميع مستويات الأمة. ما الذي كان يهم المنصب طالما خدم فرنسا؟

وفي سن الثامنة عشرة ، لم يتردد في مقاطعة دراساته الرائعة ليضع مصير فرنسا قبله. سلاحه في يده ، شارك في تحرير باريس ، وانضم إلى الجيش الفرنسي الأول وميز نفسه بشجاعة في القتال مما أكسبه وسام الشجاعة Croix de Guerre.

وعمل وزيرا لمدة 12 عامًا ، تحت رئاسة شارل ديجول وجورج بومبيدو، ساهم في تعزيز المالية العامة وتطوير الاقتصاد الفرنسي خلال فترة ازدهار ما بعد الحرب. كان مدافعًا قويًا عن الاستقرار النقدي وتوازن الميزانية ، وعمل أيضًا على سياسة استقلال الطاقة في البلاد.

كان فاليري جيسكار إستان أيضًا سياسيًا ملتزمًا أقنع الفرنسيين بديناميكيته ورؤيته. لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر بعد عندما أصبح نائب مدير في مجلس الوزراء إدغار فور، ثم نائبًا لــ "بوي دو دوم" لمدة عشرين عامًا. في عام 1966 ، أسس حزب الجمهوريين المستقلين ، وشكلوا قطبًا إصلاحيًا ووسطيًا وأوروبيًا ، وكان من المقرر أن يلعب دورًا متزايدًا للحكم داخل الأغلبية اليمينية ، ثم أصبح عمدة شاماليير في العام التالي. جعلته طاقته وفعالية سجله الوطني والمحلي ، بعد وفاة جورج بومبيدو ، أحد المرشحين لخلافته.

هكذا أصبح فاليري جيسكار ديستان رئيسًا للجمهورية. في 19 مايو 1974 ، بعد حملة إعلامية غير مسبوقة من جميع النواحي ، فاز في الانتخابات عن عمر يناهز 48 عامًا. كانت ولايته لحظة إصلاح مكثفة. الشخص الذي يُدعى الآن VGE أو ببساطة جيسكار يعرف كيف يحدّث وظيفة رئيس الدولة و "انظر في عين فرنسا". فترته سبع سنوات غيرت فرنسا. فقد سمح للشباب بالتصويت من سن 18 ، والنساء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه بشكل قانوني ، وللأزواج بالطلاق بالتراضي ، وللأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على حقوق جديدة. لقد عمل من أجل أوروبا أقوى ، ، وساعد في استقرار الحياة السياسية والاقتصادية الدولية من خلال تأسيس مجموعة السبع.

عندما غادر قصر الإليزيه ، وعد فاليري جيسكار ديستان الفرنسيين بمواصلة مشاركته معهم. كان "وداعه" هو "أراك قريبًا". أعيد انتخابه في الجمعية الوطنية ، وقاد المعارضة الوسطية كزعيم للجبهة الديمقراطية المتحدة ، ثم اقترب من اليمين. بالعودة إلى جذوره في أوفيرني ، عمل بعد ذلك على رأس المجلس الإقليمي لفتح أراضيه وتعزيز تراثها. وهو عضو بحكم منصبه في المجلس الدستوري ، وقد جلس هناك منذ عام 2004 ، واستمر ، بعد فترة ولايته التي دامت سبع سنوات ، في تشكيل حياتنا السياسية والمؤسسية بالإضافة إلى وجودنا اليومي.

كان فاليري جيسكار ديستان أيضًا ، وأكثر وأكثر، أوروبيًا عظيمًا. انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي ، والتزم بدستور مشترك ، والذي اعتبره تعهدًا بالتضامن بين الدول والشعوب ، من خلال ترؤسه اتفاقية مستقبل أوروبا في عامي 2002 و 2003.

واختتم الإليزية بيانه قائلا:" لا تزال التوجيهات التي أعطاها لفرنسا ترشدنا في خطواتنا. موظف الدولة ، سياسي التقدم والحرية ، سيعلن حداد للأمة الفرنسية. ويعرب رئيس الجمهورية وعقيلته عن خالص تعازيهما لزوجته وأبنائه وأقاربه ، ولأولئك الذين يقفون وراءه وأفكاره ، لكل الفرنسيين.