اليونان: زيارة الرئيس السيسي عكست توافق رؤى بين قيادة البلدين

أشاد نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة أثينا شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا أنها عكست توافق في الرؤى ووجهات النظر بين القيادة السياسية في الدولتيّن، لا سيما بشأن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المُشتركة.



كما أثنى "ديندياس" خلال لقائه بسفير مصر في اليونان إسماعيل خيرت، أمس الأربعاء، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع مصر واليونان، والتنسيق المستمر بينهما على مختلف الأصعدة.

والتقى السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، بوزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس"، وذلك لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي إلى أثينا خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2020، وما تضمنته تلك الزيارة من اتفاق الجانبين على تعزيز سبل التعاون الثنائي في شتى المجالات.



كما بحث السفير خيرت خلال اللقاء آخر المُستجدات الخاصة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، فضلًا عن تناول سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلديّن.

وتتفق القاهرة وأثينا على ضرورة التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي، والتصدي لدعم جماعات الإرهاب، وكذلك التصدي للإجراءات الأحادية في شرق المتوسط. وتمثل مصر واليونان نموذجًا للتعاون الذي توج بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وتقف مصر إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية.

واستهل الرئيس زيارته لليونان الشهر الماضي بلقاء رئيسة اليونان، حيث شددت للرئيس على أنه تم تتويج العلاقة بين مصر واليونان في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو أمر هام جدًا، ولكن ليس فقط التأمين في إطار البلدين وانما في المنطقة بشكل عام. وأوضح أنه سيتم البحث في الانتهاكات التركية في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخيرة في البلدان الأخرى.

وشهدت الزيارة أيضا عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية.