مدبولي يتفقد ممشى أهل مصر بالكورنيش لمتابعة أعمال التنفيذ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممشى أهل مصر على كورنيش النيل لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع. واستمع رئيس الوزراء لشرح حول المشروع، والذي يهدف لتوفير مسار مشاة يتداخل معه ممشى للدراجات ويتطلب أنشطة خدمية وترفيهية وثقافية ويخلق متنفسا سياحيا وترفيها للقاهرة. وسيكون هناك مساحات صغيرة من الكورنيش مخصصة لفئات الشعب المختلفة، ولكن باقي الكورنيش هي أراض خاصة ومخصصة يصعب الوصول إليها. كما سيتم تخصيص أجزاء بممشى أهل مصر للاستثمار متمثلا في المطاعم والكافيتريات، وأنشطة بازارات ومنافذ بيع، كما أنه سيضم أنشطة خدمية للمجتمع سواء مناطق مفتوحة، أو مسارح عائمة وأنشطة ثقافية.

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