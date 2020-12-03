بسنت نور الدين تخطف الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي

بسنت نور الدين، اليوتيوبر الشهيرة تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، تزمنًا مع ظهورها على السجادة الحمراء في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

بسنت نور الدين



أعربت بسنت نور الدين، عن سعادتها بوقوفها على السجادة الحمراء، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة :"أنا وقفت على الريد كاربت.. أول مرة أكون ضيفة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 .. حدث سعيدة جدا بمشاركتي فيه لأول مرة كواجهة للسياحة وفي مكان ثقافي وسياحي عريق في دار الأوبرا المصرية".

وتابعت :"التنظيم كان جميل والأجواء مبهجة جدا.. ورسالة فنية بتساعد على تنشيط السياحة بوجود مشاركات اجنبية و عربية بأعمال محترمة".

أضافت بسنت نور الدين: "فرصة لتنشيط السياحة ولتبادل كبير للثقافات في بلدنا العظيم مصر.. شكرا رئيس المهرجان محمد حفظي وشكرا د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة".

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حرصت إدارة مهرجان الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، على تطبيق إجراءات احترازية مشددة، خلال استقبال ضيوف المهرجان، من خلال الدخول من بوابة تعقيم، وقياس درجات الحرارة، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة.

