أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-12-2020، ارتفعت اسعار الذهب في سوق الصاغة مع بداية التعاملات اليومية الصباحية.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الخميس في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-12- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 682 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 796 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 910 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6352 جنيهًا، أوقية الذهب 1805 دولار.

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وأرجعت شعبة المصوغات والمجوهرات في غرفة القاهرة التجارية، تذبذب الأسعار في مصر، نتيجة تباين الأسعار العالمية للمعدن بشكل يومي.