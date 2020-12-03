عاجل.. ارتفاع الإنفاق الكلى للأسرة المصرية إلى 61 ألف جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر فى مصر، ومستوى الدخل والإنفاق والاستهلاك الأسرى.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة المصرية من 60 ألف حنيه إلى 69.1 ألف فى عام 2019-2020.