مدبولى: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 لتكون مصر فى طليعة دول العالم

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشكر إلى جميع العاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على مجهودهم فى إصدار البيانات الدقيقة، مشيرا إلى أن الدولة تقدر دور الجهاز جيدا، وتعتمد على بياناته فى الخطط التنموية.





جاء ذلك خلال مؤتمر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر لعام 2019 -2020 فى مصر. وأضاف مدبولى، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة 2030، لتكون مصر فى طليعة دول العالم، موضحا أنه لأول مرة منذ 20 عاما نشهد انخفاض معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7%، مؤكدا أن ما يتم هو خطوة من ألف خطوة مطلوبة. وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تسير بشكل علمى وشفاف فى عرض نسب الفقر بمصر.

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