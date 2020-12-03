المركزى للتعبئة: نصف سكان الوجه القبلى ما زالوا فقراء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر لعام 2019 -2020 فى مصر بحضور رئيس الوزراء. وأضاف الجهاز، أن نصف السكان الذين يعيشون فى الوجه القبلى ما زالوا فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء، وذلك نتيجة لحجم الأسر فى تلك المناطق، مشيرا إلى أن الأسر الفقيرة تنجب عدد كبيرا من الأطفال.

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