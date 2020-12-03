عاجل.. تراجع نسبة الفقر بمصر لأول مرة منذ عام 1999

جدة - نرمين السيد - قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسب الفقر تراجعت لأول مرة على مستوى الجمهورية من عام 1999-2000 إلى نسبة 29.7% فى البحث الحالى مقارنة بـ 32.5% فى بحث عام 2017-2018.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر فى مصر، ومستوى الدخل الشهرى والإنفاق والاستهلاك الأسرى. وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الفقر تراجعت بريف الوجه البحرى إلى 22% فى 2019-2020 مقارنة بـ27% فى 2017-2018 وأضاف أن نسبة الفقر تراجعت بريف الوجه القبلى إلى 48 % فى 2019-2020 مقارنة بـ52 % في 2017- 2018

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