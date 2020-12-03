الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للحكومة حول تطوير الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، فى المسافات من نفق السلام حتى كوبرى المرج حتى تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة.





وتسابق الحكومة الزمن أجل الانتهاء من مشروع توسيع وتطوير الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى لتخفيف الضغط على الطرق الداخلية. وتشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا، لاستيعاب الضغط المرورى، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكبارى والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائرى، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار فى مناطق تجمع مياه الأمطار.

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