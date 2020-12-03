عاجل.. المركزى للتعبئة: 1420 جنيها متوسط الدعم الغذائى للأسرة سنويا

جدة - نرمين السيد - وأكد بركات استمرار تغطية 84% من الأسر بالدعم التموينى بعدما 88.5%، بعد تنقية الحكومة للأعداد من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر فى مصر، ومستوى الدخل الشهرى والإنفاق والاستهلاك الأسرى.