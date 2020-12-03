جدة - نرمين السيد - وأكد بركات استمرار تغطية 84% من الأسر بالدعم التموينى بعدما 88.5%، بعد تنقية الحكومة للأعداد من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر فى مصر، ومستوى الدخل الشهرى والإنفاق والاستهلاك الأسرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. المركزى للتعبئة: 1420 جنيها متوسط الدعم الغذائى للأسرة سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.