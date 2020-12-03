الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعتبار توسعة الطريق الدائرى من اعمال...

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من نفق السلام حتى كوبرى المرج، بنطاق محافظتى القاهرة والاسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوىعلىالنيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العام