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صفقة فجرية.. أمير عادل يوقع رسميًا للزمالك 4 سنوات

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وقع أمير عادل الدنماركى صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما اتفق الطرفان علي كافة البنود التعاقدية.

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وحسمت لجنة الكرة في الزمالك برئاسة أيمن يونس مصير الصفقة، حيث وقع أمير عادل على عقود انتقاله للزمالك فى جلسة فجرية عقدها مع عبد الحليم على مدير الكرة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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