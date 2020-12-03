وقع أمير عادل الدنماركى صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما اتفق الطرفان علي كافة البنود التعاقدية. وحسمت لجنة الكرة في الزمالك برئاسة أيمن يونس مصير الصفقة، حيث وقع أمير عادل على عقود انتقاله للزمالك فى جلسة فجرية عقدها مع عبد الحليم على مدير الكرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفقة فجرية.. أمير عادل يوقع رسميًا للزمالك 4 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.