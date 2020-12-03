انطلاق تصويت المصريين بالخارج في ختام جولات انتخابات مجلس النواب

انطلق اليوم الخميس، تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، من خلال قيامهم بطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى غدا الجمعة، وابداء رأيهم فيها وارسالها الى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية.

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من اليوم وغدا، بطاقات الاقتراع على موقعها الرسمي، حتى يتمكن المصريين بالخارج من التصويت وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التي تتلقها خلال أيام الاقتراع في الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وتبدأ عملية التصويت بقيام الناخب المصري بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ثم اختيار أيقونة تصويت الخارج ويدخل رقم التسجيل الذي حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضي وعقب ظهور بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت يتم طباعتها.

ويبدى الناخب رأيه في مرشحين دائرته الانتخابية باختيار عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته فإذا كان المنافسة على مقعد واحد يختار مرشح واحد وفى حال التنافس على مقعدين يتم اختيار مرشحين وفى حال التنافس على 3 مقاعد يتم اختيار 3 مرشحين، وبعد اختيار المرشحين يتم وضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير ابيض ويتم غلقه دون كتابة أي علامات من الخارج تدل على هوية الناخب، ثم وضعه في مظروف اكبر وملء إقرار التصويت وارفاقه مع المستندات الدالة على تواجد الناخب في الخارج من جواز السفر ومستندات الإقامة ويغلق المظروف جيدا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله بعد ذلك عبر البريد المستعجل.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية تجرى فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.