قرار جديد لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية .. تعرف عليه

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من نفق السلام حتى كوبرى المرج، بنطاق محافظتى القاهرة والاسكندرية من أعمال المنفعة العامة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العام

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