وزيرة التخطيط: الأسرة كبيرة العدد أكثر عرضة للفقر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية أن بحث الدخل والإنفاق أحد الأبحاث الداعمة للحكومة والتي تعزز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات مشيرة إلى ان البحث يساعد على الاستهداف الجغرافي للتنمية.

وأضافت الوزيرة خلال موتمر نتائج بحث الدخل والإنفاق يمثل أهمية خاصة لوضع خطط التنمية ومن أهم هذه المؤشرات انخفاض معدل الفقر منذ عام 1999 في جميع المناطق وخاصة في الريف البحري وارتفاع متوسط الدخل السنوي من ٦٠ إلي ٦٩ بزيادة حوالي ١٥ % مما يوكد جهود الدولة للحد من الفقر والإصلاح الاقتصادي المتمثل في برنامج الحماية الاجتماعية.

وتابعت أن الحكومة تسعى للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى زيادة نسب الفقر مع زيادة عدد الأسرة الكبيرة تزداد ولذلك وجب الحد وضبط النمو السكاني والذي يلتهم مؤشرات التنمية ووجب وضع خطه شاملة للحد من هذا النمو السكاني وستطبق بالتهاون مع الوزارات بداية العام المقبل.