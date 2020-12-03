هاشتاج #ميدان_التحرير يتصدر تويتر .. ومغردون: مصر دايما عظيمة

دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج ميدان التحرير، بعد الإعلان عن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وجاءت التغريدات كالتالي:

-الاستعدادات في ميدان التحرير لموكب نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة

ايه الجمال ده يا مصر

- ابقى افتكر وانت بتشوف بعد كام يوم الموكب المهيب لملوك وملكات مصر اللي هيتم فيه نقل 22 مومياء ملك وملكة من ملكات مصر من متحف التحرير للمتحف القومي للحضارة إن ميدان التحرير اللي هينطلق منه موكب الملوك والملكات

-الله الله ايه الجمال ده

-البروفات النهائية لإفتتاح #ميدان_التحرير ومشهد لنقل أكثر من 20 مومياء ملكية من المتحف المصري الى متحف الحضارة المصرية .. ترقبوا هذا الحدث الذي ستنقله وكالات عالمية .. هذا الميدان بين الأمس واليوم .. شَهِد تغيير جذري بالكامل .. عظيمة يا #مصر

#تحيا_مصر

-عظيمه يا مصر ميدان التحرير يستعد خلال ايام لمرور ملوك وملكات مصر القديمة في موكب أسطوري ومهيب

بطريقة احترافية تليق بحضارة مصر القديمة وحكام العظماء سيتم نقل أجساد ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير الي متحف الحضارة بالفسطاط

-بعد كام يوم هيكون فى موكب رهيب لملوك وملكات مصرمن المومياوات اللى هيتم نقلهم من متحف التحرير للمتحف القومى للحضارة الموكب هينطلق من ميدان التحرير

-ميدان التحرير يتجمل ليتحول الي اكبر متحف مفتوح في العالم

تحيا مصر