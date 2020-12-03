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رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: تراجع نسب الفقر 22 %

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قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز حرص علي تحقيق افضل النتائج للبحث الدخل والاستهلاك والتي تؤثر سلبا علي مؤشرات الفقر، لافتا إلى أن هذا البحث من المسوح الإجرائية التي يجريها معظم دول العالم بما له تأثير على الحياة الاقتصادية حيث توفر قاعدة بيانات من خلال تقدير حجم الإنفاق العائلي وتقدير مستويات المعيشة للأفراد.

وأضاف بركات في مؤتمر صحفي عقد له منذ قليل، أن البحث ينفذ كل سنتين على ٢٦ ألف أسرة مصرية ويتم زيادة هذه الأسر حوالي ٨ مرات، مشيرا إلى أنه تم استخدام الوسائل التكنولوجيه نظرا لجائحة كورونا.

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وتابع بركات: سوف نستعرض منهجية البحث من خلال مؤشرات الإنفاق حيث ارتفع متوسط انفاق الاسرة ٦١ الف جنيه، اضافه الي استمرار الدعم الحكومي بقيمة ١٤٢٠ جنيه ومازالت الحكومة تغطي ٨٤ % من الأسر.

وأشار إلى أن تراجع نسب الفقر في معظم مناطق الجمهورية في الوجه البحري بنسبة ٢٢%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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