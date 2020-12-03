رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: تراجع نسب الفقر 22 %

وأضاف بركات في مؤتمر صحفي عقد له منذ قليل، أن البحث ينفذ كل سنتين على ٢٦ ألف أسرة مصرية ويتم زيادة هذه الأسر حوالي ٨ مرات، مشيرا إلى أنه تم استخدام الوسائل التكنولوجيه نظرا لجائحة كورونا.
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وأشار إلى أن تراجع نسب الفقر في معظم مناطق الجمهورية في الوجه البحري بنسبة ٢٢%.
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