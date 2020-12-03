قومى المرأة يعد مدونة لسلوك التعامل مع النساء ذوات الإعاقة

بدأ المجلس القومى للمرأة فى الإعداد لإصدار مدونة سلوك التعامل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى جوانب الحياة المختلفة، وذلك ضمن فعاليات حملة ال 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ومن خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة، ان الهدف من إصدار مدونة سلوك التعامل مع النساء ذات الإعاقة هو تعزيز وحماية واحترام كرامة المرأة ذات الاعاقة والوصول إلى السلوك السليم فى التعامل معهن فى نواحى الحياة المختلفة.

وأشارت هجرس إلى أن المدونة تستهدف مخاطبة ثلاث مستويات الأول العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى تعاملهم مع النساء ذات الاعاقة سواء كانوا متلقى الخدمة او زميلة عمل والمستوى الثاني المرأة ذات الإعاقة مع الموظف مقدم الخدمة لها والمستوى الثالث التعامل المجتمعي مع المرأة ذات الإعاقة.

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وأكدت إيمان الزهيرى عضوة اللجنة منسق فريق العمل لإعداد المدونة، أن المدونة تم اعدادها من منطلق مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وتحقيق الاحترام المتبادل ما بين المرأة ذات الإعاقة ومؤدى الخدمة والالتزام بالشفافية والحرص على الإلمام بالقرارات ونظم العمل.

وأوضحت الزهيرى ان المدونة سوف تحوي سبع ابواب رئيسية اولها المرجعيات الرئيسية وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والدستور المصري وقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة ويتناول الباب الثاني آليات مناهضة العنف اللفظى ضد المرأة ذات الإعاقة ويتناول الباب الثالث طرق دعم المرأة ذات الإعاقة فى مواجهة فيروس كورونا والرابع يتناول مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة فى مكان العمل سواء كان لفظ أو فعل وتناول الباب الخامس مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة متلقية الخدمة وسلوكياتها اثناء طلب الخدمة وتناول الباب السادس مناهضة العنف فى حق الوصول للاتاحة والتيسيرات بكافة انواعها واختتمت المدونة بالباب السابع الذى ناقش الارشادات العامة وطرق تلقى الشكاوي.

وتضمنت فعاليات اعداد المدونة وعلى مدار يومين متتاليين، تنظيم جلستين استماع بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس ومها هلالى مقرر مناوب اللجنة و شارك فى الجلسة الاولى ممثلين عن عدد من الوزرات المعنية والجهات الحكومية منهم ممثلين عن وزارات التربية التعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة واستضافت جلسة الاستماع الثانية التى تم تنظيمها اليوم ممثلين عن عدد من المؤسسات الاهلية العاملة فى مجالات الاعاقة المختلفة.

واستمع فريق عمل اعداد المدونة من اعضاء لجنة المرأة ذات الاعاقة خلال جلستى الاستماع الى اراء الجهات المشاركة حول كل ما ورد فى المدونة والهدف من اصدارها وطرق الاستفادة الامثل منها وسوف ينتهى الفريق قريبا من الشكل النهائى للمدونة ليطلقها المجلس القومى للمرأة وتكون فى متناول الجهات المختلفة ليتم تطبيقها فى ارض الواقع.

يذكر ان لجنة المرأة ذات الاعاقة بقومى المرأة تعمل على تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فبالاضافة لاصدار المدونة اطلقت فعالية "حمايتك فى قانونك" بهدف الوقوف على انواع العنف التى تواجهها المرأة والفتاة ذات الاعاقة فى نواحى الحياة المختلفة وطرق واليات مناهضتها.