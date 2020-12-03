وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ سنة 1999 في جميع المناطق

أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ، انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ سنة 1999 في جميع المناطق .

وقالت الوزيرة، إن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية ، وهي الأكبر من نوعها ، مشيرة إلى التعاون مع كافة شركاء التنمية والقطاع الخاص ، وتدعمها في خطتها الإرادة السياسية .

وتابعت :" نعمل على الاستثمار في الخصائص السكانية مثل الاستثمار في التعليم ، مضيفة : "

ومن جهته، قال " رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن هناك تراجع نسب الفقر وارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسر مع زيادة متوسط الدخل .