وقالت الوزيرة، إن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية ، وهي الأكبر من نوعها ، مشيرة إلى التعاون مع كافة شركاء التنمية والقطاع الخاص ، وتدعمها في خطتها الإرادة السياسية .
وتابعت :" نعمل على الاستثمار في الخصائص السكانية مثل الاستثمار في التعليم ، مضيفة : "
ومن جهته، قال " رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن هناك تراجع نسب الفقر وارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسر مع زيادة متوسط الدخل .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ سنة 1999 في جميع المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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