نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المهن الطبية" يتابع اختيار رئيس مجلس إدارة شركة (مفكو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المركز الإعلامى لاتحاد نقابات المهن الطبية، منذ الإعلان عن اختيار الدكتور أحمد السعيد رئيسا لمجلس إدارة شركة المهن الطبية البيطرية (مفكو) ممثلا عن الاتحاد، ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بخصوص تفاصيل هذا الإعلان بداية من فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان اسم ممثل الاتحاد بالشركة، حيث اجتزء البعض الخبر المنشور على صفحة المركز الإعلامى الرسمية، وأجرى تغييرات على بعض الحقائق الواردة بالإعلان، وتم نسبها لأشخاص أو جهات، لهذا يرغب المركز الإعلامى، التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، التأكيد على عدة حقائق، هى:

(1) بتاريخ 0210202 قرر مجلس الاتحاد توجيه الشكر للدكتور يوسف العبد رئيس مجلس إدارة مفكو، وذلك لانتهاء مدته، ومخاطبة الشركاء للتوافق على اختيار رئيس مجلس إدارة جديد، على أن يستمر الدكتور يوسف العبد فى ممارسة أعمال منصبه بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من الاجراءات.

(2) فى 51 9 0202 وافق مجلس الاتحاد على نشر إعلان بالصحف لوظيفة رئيس مجلس الإدارة لشركة مفكو.

(3) وفى 12010202 أسند مجلس الاتحاد مهام فرز السير الذاتية لعدد 130 مرشحا للمنصب، لإحدى الشركات المُتخصصة، والتى قامت بتصفيتهم إلى 41 مرشحا فقط.

(4) وفى 62 010202 شكل مجلس الاتحاد لجنة خُماسية لإجراء مقابلات شخصية للأربعة عشر مرشحا، وضمت اللجنة كل من: الدكتور مصطفى عبد العزيز، الدكتور محمد جبر، الدكتور سمير موسى، الدكتور مدحت حسنى، الدكتور جاسر المنشاوى، والذين توافقوا على 3 أسماء من المُرشحين لتولى منصب رئيس مجلس إدارة مفكو.

(5) وبتاريخ 32110202 كلف مجلس الاتحاد، كلا من: الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، باختيار المرشح النهائى لرئاسة مجلس إدارة شركة المهن الطبية البيطرية "مفكو"، ممثلا عن الاتحاد.

(6) قامت اللجنة بتاريخ 62110202 باختيار الدكتور أحمد السعيد ممثلا لاتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيسا لمجلس إدارة الشركة وهو المرشح الأول من اللجنة الخماسية.

(7) يضم مجلس إدارة شركة المهن الطبية ممثلين عن الجهات المالكة لأسهما، وهى: اتحاد نقابات المهن الطبية، ويملك 50% من الأسهم، شركة أكديما وتملك 47.2% من الأسهم، نقابة الأطباء البيطريين وتملك 2.8% من الأسهم.

(8) يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة شركة مفكو 7 أعضاء، ثلاثة أعضاء ممثلين عن اتحاد نقابات المهن الطبية، وثلاثة ممثلين عن شركة أكديما، بالإضافة إلى عضو واحد ممثلا عن نقابة الأطباء البيطريين.