نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مشروع تطوير الطريق الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من نفق السلام حتى كوبرى المرج، بنطاق محافظتى القاهرة والاسكندرية من أعمال المنفعة العامة.ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم.وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوىعلىالنيل فى المسافة من طريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العام

اقرأ أيضًا

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، امس الأربعاء، بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقرى المستهدفة بالمبادرة، وكذا إقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع فى القرى المستهدفة بالمبادرة.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى الوزارات والجهات المعنية بضرورة بدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، مُشددا على ضرورة مشاركة مؤسسة "حياة كريمة" بما تضمه من مجموعة الشباب، الذين لهم تواجد ملموس على أرض الواقع؛ من أجل التعاون مع الحكومة فى تنفيذ المستهدفات فى هذه المشروعات المهمة التى يتبناها رئيس الجمهورية.

وكشف رئيس الوزراء عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التى سيتم تنفيذها لتطوير قرى الريف، والتى ستسهم فى توفير العديد من فرص العمل لأهالى هذه القرى.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة الحالية لتنمية القرى، والتى تضمنت الجهود المبذولة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج تطوير القرى الذى استهدف 208 قرى بدءا من العام المالى 20152016 حتى العام المالى 20202019، ومشروعات الوزارات القطاعية التى تستهدف القرى مثل مشروعات الصرف الصحى، والمدارس، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، إلى جانب برامج التنمية المحلية المُنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، فضلا عن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المناطق الريفية بسوهاج وقنا وامتداداته المتوقعة فى أسيوط والمنيا.