كعادتها.. ريهام سعيد تثير الجدل وتعتدي على ثعالب الصحراء في أولى حلقاتها (صور)

أثارت المذيعة ريهام سعيد جدلا بعد عرض رابع حلقات برنامج صبايا الخير، والذي أطلت من خلاله لأول مرة على جمهورها، عبر قناة النهار، عقب توقف دام لعامين.

وأعدت ريهام سعيد حلقة وصفها رواد موقع "فيس بوك" أنها "مصيبة"، إذ قامت الإعلامية الشهيرة بالتصوير في الصحراء لاصطياد الحيوانات البرية، موضحة أنها ترغب أن يكون برنامجها أول "بروجرام" يصطاد ثعلب أو ذهب من الصحراء

تُجدر الإشارة هُنا إلى أنه ووفقا للقانون يحظر القيام بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة. حسب المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 "قانون البيئة".

ريهام سعيد تعاود الجدل من جديد

أعادت ريهام سعيد إثارة الجدل على السوشيال منذ سنوات، حتى أنها تتصدر محركات البحث لنكتشف أنها في مشادة مع بعض الفنانات، أولها كانت ريم البارودي التي تحولت علاقتهما من صداقة إلى عداوة، وتراشقت الفنانة والإعلامية بعبارات "المعايرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها على سبيل المثال " انتي فاجره ياريهام.. وانتي جعانة يا ريم والسبب احمد سعد".

لا ننسى الخلاف الذي أثير بين الفنانة شيماء سيف وريهام سعيد، إذ علقت الأخيرة على وزن شيماء قائلة: تخينه ولو خسيتي مش هتشتغلي، لترد شيماء سيف: "مباكلش من تلاجه ابوكي".

كما اعتادت ريهام سعيد إثارة استياء الجمهور بسبب عرضها لحلقات وصفها الكثيرين بأنها "فيك" وغير حقيقية وأنها تتم بالاتفاق مع الأشخاص مقابل مبالغ مادية، حتى أن بعض الحوادث التي تتعرض لها غير واقعية، ما تسبب في وقفها فترات عن العمل، بعد رفع عدة قضايا ضدها.