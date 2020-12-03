منى زكي الفنانة المشهورة التي تميزت بأسلوبها الفريد، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة سيدة الشاشة، في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
منى زكي وأحمد حلمي
ظهر الثنائي منى زكي وأحمد حلمي على السجادة الحمراء بصحبة ابنتهما لي لي ليخطفا الأضواء سويًا كعادتهما، إلا أن مع تكريم منى زكي بدت مشاعر الحب والفخر على الفنان أحمد حلمي الذي ظل يصفق لزوجته مع صعودها على المسرح في حالة خاصة أصبحت حديث السوشيال ميديا.
تحيا مصر رصد العديد من التعليقات المختلفة على تلك الحالة الخاصة التي انتشرت على السوشيال ميديا، حيث علقت إحدى النشطاء قائلة: "حلو اوي انك تبقى شايف نجاحك وحاسس بيه في عين شريك حياتك"، وعلقت أخرى: "الحب هو انك تكون ظهر وسند لشريك حياتك دايمًا"، وكتبت اخرى: "يا بختك بحلمي".
اقرأ أيضًا..منى زكي تخطف الأنظار بفستان جذاب "صور"
تنطلق فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري،و يشهد حفل الافتتاح تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منى زكي تتصدر "التريند".. والجمهور: "يا بختك بحلمي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.