منى زكي تتصدر "التريند".. والجمهور: "يا بختك بحلمي"

منى زكي الفنانة المشهورة التي تميزت بأسلوبها الفريد، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة سيدة الشاشة، في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

منى زكي وأحمد حلمي



ظهر الثنائي منى زكي وأحمد حلمي على السجادة الحمراء بصحبة ابنتهما لي لي ليخطفا الأضواء سويًا كعادتهما، إلا أن مع تكريم منى زكي بدت مشاعر الحب والفخر على الفنان أحمد حلمي الذي ظل يصفق لزوجته مع صعودها على المسرح في حالة خاصة أصبحت حديث السوشيال ميديا.

تحيا مصر رصد العديد من التعليقات المختلفة على تلك الحالة الخاصة التي انتشرت على السوشيال ميديا، حيث علقت إحدى النشطاء قائلة: "حلو اوي انك تبقى شايف نجاحك وحاسس بيه في عين شريك حياتك"، وعلقت أخرى: "الحب هو انك تكون ظهر وسند لشريك حياتك دايمًا"، وكتبت اخرى: "يا بختك بحلمي".

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تنطلق فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري،و يشهد حفل الافتتاح تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

