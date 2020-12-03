دموع الثعالب تثير الهجوم ضد ريهام سعيد .. الجمهور: ربطاه كأنها ماسكة دبيحة

هجوم كبير شنه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور ريهام سعيد في رابع حلقات برنامجها المنطلق بثوبه الجديد "صبايا الخير"، وقيامها وفريق إعداد البرنامج باصطياد ثعالب وحيوانات برية من الصحراء.

لاحقت الاتهامات ريهام سعيد بتعذيبها للثعالب، وكونها اقتحمت عالمهم البري، لترصد للمشاهد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة معينة منعا للهرب، لتصاد واحدا منهم وتقوم بربط قدميه ممسكة به من رقبته، حتى علق البعض: "دي مسكاه كأنها ماسكة دبيحة".

ريهام سعيد وقصة الثعالب



طالبت دينا ذو الفقار، الناشطة في حقوق الحيوان والبيئة، بضرورة شطب الإعلامية ريهام سعيد، من نقابة الإعلاميين، إذا كانت عضو بها، وكذلك قناة النهار بضرورة وقف البرنامج وإحالة الإعلامية للتحقيق، بعد واقعة تعذيب الحيوانات خلال رحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

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تُجدر الإشارة هُنا إلى أنه ووفقا للقانون يحظر القيام بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة. حسب المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 "قانون البيئة".

